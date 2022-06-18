شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حضورها مسرحية سيد درويش.. لقاء سويدان لـ بشرى: نورتنى المسرح يا روح قلبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة بشرى، أحد عروض مسرحية "سيد درويش"، وهو ما استقبل بالحفاوة من قبل فريق عمل المسرحية، حيث كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن صور بشرى برفقتها، وأخرى لوجود الفنانة بين الجمهور أثناء العرض.

وعلقت لقاء سويدان، على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "نورتى المسرح يا روح قلبى يا اللى من أنقى وأرقى وأجدع الناس لأنك موهوبة وفنانة بجد، ربنا ما يحرمنى منك ولا من دعمك الدائم ليا.. لقد صنعتى يومى، أحبك يا بوش بوش".



بشرى ولقاء سويدان بعد عرض مسرحية سيد درويش



لقاء سويدان وبشرى بعد العرض

لترد عليها بشرى، في التعليقات: "أخدت جرعة فنية عظيمة من عظمة سيد درويش وجمال أغانيه وكمان أتبسط قوى قوى باجتهادك ورشاقتك على المسرح.. تمثيل وغناء وأداء راقص راقى وصوت مسرحى متنوع.. وكمان "ميدو" مفاجأة على المسرح ورشيق وأدائه التمثيلى والغنائى وكمان الراقص هايل جدًا.. أنا بعشق كل وأى فنان شامل وبقدر مجهوده، وندرة هذا النوع من الفنانين على الساحة.. مبروك حبيبتى وعقبال العرض اللى بعده واللى بعد بعده".

وبدأ الخميس الماضى إعادة عرض مسرحية "سيد درويش"، للموسم الرابع لمدة 10 أيام، والمسرحية يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش.



لقاء سويدان وبشرى



لقاء سويدان ومحمد عادل فى عرض مسرحية سيد درويش

وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.