شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى فى صورتين من داخل الجيم من أجل ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نيرمين الفقى عدة صورة لها أثناء ممارسة الرياضة، حيث عكفت على ممارسة التمرينات الرياضية من داخل الجيم، وهي ترتدي زي رياضى، مثلما ظهر مؤخرًا، وما أن نشرت الصور حتي تفاعل معها متابعيها بصورة كبيرة مثلما ظهر خلال التعليقات التي تفاعلت معها.



نرمين الفقى

من ناحية أخري سبق وشاركت نرمين الفقى خلال مارثون دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الكبير"، حيث حلت ضيفة شرف على العمل، وكانت الفنانة نرمين الفقى قد قالت مؤخرا، إن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي سببت سعادة كبيرة لها، مؤكدة أنها فور تلقيها عرض المشاركة في العمل ضحكت تلقائياً.



الفنانة نرمين الفقى

وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "on": "اعتبرت ظهوري فيه نوع من الأعمال الكوميدية، ولأول مرة في حياتي أقبل أكون ضيفة شرف، لكن لا يمكن أرفض طلب لشركة "سينريجي" التي دعمتني العام الماضي".

وتابعت: "عملت مشهدين أصبحوا تريند وحسيت أني عاملة مسلسل كامل لأن العمل كان مكتوب كويس جداً، خاصة أن كتابة وإخراج وتمثيل عمل كوميدي أمر بالغ الصعوبة في حد ذاته، ومشاهدي في المسلسل لم تتجاوز المشهدين إلا أن الأمر استغرق ما يقرب من 27 ساعة