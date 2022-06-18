شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بول ووكر بنجمة فى ممشى مشاهير هوليوود بعد 9 سنوات من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة تجارة هوليوود، أن الممثل العالمى الراحل بول ووكر، والمغنية الراحلة جينى ريفيرا، سيتم تكريمهما بنجوم فى ممشى المشاهير فى هوليوود عام 2023، وحسب ما نشره موقع deadline، تم الكشف عن النبأ فى بيان أعلن عن تكريم أكثر من عشرين شخصًا العام المقبل، وتم اختيار المرشحين من بين مئات الترشيحات وصدق عليها المجلس.

وقالت إلين كيه، رئيسة مجلس الإدارة وحائزة على نجمة Walk of Fame، فى بيان: "اختاروا هؤلاء الأفراد الموهوبين للاحتفال بهم لأنهم أصبحوا جزءًا من تاريخ هوليوود مع إزاحة الستار عن نجمتهم فى أشهر ممر فى العالم"، ويأتى تكريم بو ووكر بعد 9 سنوات من رحيله، إنما جينى ريفيرا بعد 10 سنوات من رحيلها.

وفئة ممشى المشاهير فى هوليوود لعام 2023، هي:

الصور المتحركة

لوداكريس

بيل بولمان

أوما ثورمان

فينس فون

جون ووترز

خوانيتا مور (بعد وفاتها)

بول ووكر (بعد وفاته)

التلفاز

جون فافرو

ميندى كالينج

مارتن لورانس

رالف ماتشيو

جاريت موريس

إلين بومبيو

تسجيل

مارك انثوني

ايرفينغ أزوف

شيلا إي

الإخوة جوناس

لينى كرافيتز

بليك شيلتون

تشارلى ويلسون

جينى ريفيرا (بعد وفاتها)

المسرح الحى / الأداء الحي

لانج لانج

ميلبا مور

بنتاتونيكس

وكان الممثل العالمى فين ديزل، أكد أنه مع كل فيلم لـ سلسلة Fast & Furious يتمنى وجود صديقه الراحل بول واكر، الذى كان يشاركه البطولة فى السلسلة حتى وفاته فى عام 2013.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، كتب ديزل قائلاً: "مع بدء تصوير الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، لا يوجد يوم يمر فيه لا أريد أن أعود بالزمن إلى الوراء، وأتمكن من التحدث إلى بابلو (بول ووكر) والعودة إلى لوس أنجلوس فى عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالى كل فيلم من أفلام سلسلة Fast & Furious هو تكريم لـ الراحل الذى أتمنى وجوده".