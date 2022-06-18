شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة بيجو مسفريتو كطليانو باسطاولو بولو بينو فينو من "الزقازيق" اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان محمد فؤاد أمين راتب قدم شخصية "الخواجة بيجو" ببراعة جعلتنا جميعًا نعتقد أنه إيطالي أو يحمل أي جنسية أجنبية وذلك لأنه في الكثير من أعماله السينمائية التي ظهر فيها كان دائمًا يعرف نفسه بها قائلاً: أنا الخواجة بيجو مسفريتو كطليانو بستانو أرسيانو جندوفلو كوكاچ باولو باسطاولو بولو بينو فينو بيچو.

هذا الفنان الموهوب المتقن لشخصية واحدة ظل يقدمها من مواليد مدينة الزقازيق وعشق التمثيل منذ صغره والتحق بالمسرح المدرسى أثناء دراسته ولكن عندما انتهى من دراسته التحق بوظيفة صغيرة فى مصنع لتعبئة الشاى والصابون، ثم تركها إلى وظيفة فى اتحاد الصناعات المصرية، وأبدى نشاطًا حتى تدرج وأصبح مديرًا إداريًا للعلاقات العامة بها، ثم عمل بالهيئة الآسيوية الآفريقية للشئون الاقتصادية.

وما لا يعرفه عنه الكثيرون أيضًا أنه قدم شخصية "الخواجة بيجو" في الإذاعة قبل ظهوره في التليفزيون من خلال المسلسل الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك" ومن بعدها انتقل من الإذاعة للسينما، ليقدم بها العديد من الأفلام، مثل بحبوح أفندي، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وشارع الحب

توفى "الخواجة بيجو" فى 18 يونيو عام 1986، حيث كان فى زيارة لوالدة زوجته بمنطقة العجوزة، وكان جالسًا يشاهد مباريات كأس العالم، بعدها شعر بتعب، وفاجأته أزمة قلبية فارق على أثرها الحياة.