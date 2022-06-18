شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى والد بريتنى سبيرز يتهمها بتشويه سمعته عبر حملة إساءة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم جيمى والد بريتنى سبيرز، ابنته بإطلاق حملة تشويه ضده على وسائل التواصل الاجتماعى، كما أعرب عن رغبته فى استجوابها تحت القسم بسبب مزاعمها بأنه أساء إليها أثناء عمله كحارس لها، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قدم جيمي، أوراقًا قانونية، زعم فيها أن ابنته المحررة حديثًا كانت تلطخ اسمه بلا هوادة على "إنستجرام"، وأنها تعتزم تشويه سمعته أكثر في مذكراتها القادمة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عطلت بريتني حسابها على انستجرام، فجأة بعد إسعاد المعجبين بتحديثات حفل زفافها المرصع بالنجوم.



التقرير على ديلى ميل

يريد جيمي، استجوابها تحت القسم بسبب بعض الادعاءات، وتحديداً ادعاءها بأنه حرمها من مسكنات الألم، ووثائق المحكمة، التي حصلت عليها TMZ، هي الأحدث في تبادل قانوني مستمر بين الاثنين، يأتي ذلك بعد 7 أشهر من إطلاق سراح بريتني أخيرًا من الوصاية القانونية المثير للجدل والدها ووصيها المعين من قبل المحكمة الذي احتجزتها لسنوات.



بريتنى سبيرز ووالدها

كانت بريتني قد أفلتت من انتقادها العلني لعائلتها، الذين لم تتم دعوتهم إلى حفلات زفافها، بدلاً من ذلك، احتفلت مع زملائها النجوم باريس هيلتون ومادونا وسيلينا جوميز ودوناتيلا فيرساتشي، وتدور المعركة القانونية الجارية حول مزاعم بريتني بأن والدها أساء استخدام لوائح الحفظ وسرق منها عندما كان من المفترض أن يدير شؤونها المالية.