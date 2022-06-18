شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحتفل بتخرج ابنته: لحظة مستنيها من زمان.. وروجينا: أسعد أيام حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتخرج ابنتهما مريم من المدرسة، معربا عن سعادته بهذه اللحظة التى كان ينتظرها من زمان، فيما احتفلت روجينا بتخرج ابنتها مؤكدة أن هذا اليوم هو من أسعد أيام حياتها.

ونشر زكي، صور له مع زوجته وبناته من حفل التخرج، صحبها بتعليق: "لحظة خاصة جدًا، لحظة مستنيها من زمان، لحظه تخرج مريم، مبروك علينا، ربنا كرمنا أعظم كرم".



أشرف زكي

كما احتفلت روجينا بتخرج ابنتها، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد والشكر لله.. النهاردة من أسعد أيام حياتى يوم تخرج بنتى مريم، فخورة بيكى وباحترامك وحبك لدراستك، من يوم تخرج مايا وأنا مستنيه اليوم ده، بشكرك عشان دايمًا سند وحضن حنين لينا كلنا ويارب دايما أشوفك انتى ومايا أسعد الناس، مبروك يا حبيبتي وربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه".



روجينا

وأيضا هنأت مايا زكي، شقيقتها الصغيرة مريم بالتخرج، قائلة: "اليوم تخرجت طفلتي، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة وفخرًا بالفتاة الجميلة التي أصبحت عليها، مريومة قوية جميلة.. كنا معًا في السراء والضراء، شكرًا لك على دعمك لي دائما".

وسبق وأكدت النجمة روجينا أنها متحمسة لتجربة مسلسل "ستهم" المقرر تقديمه في شهر رمضان المقبل 2023، مشيرة إلى أنها تعود لتقديم الدراما الصعيدية في العمل بعد تجربتها الأخيرة في مسلسل "الفرار من الحب" مع الكاتب محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة والتي قدمتها منذ سنوات.

وأوضحت روجينا لـ"الخليج 365" أنها تتمنى عمل دراما صعيدية مجددًا لاسيما أنها ترى المرأة الصعيدية ليها ثقل كبير في مجتمعها من اختلاف الثقافة والنشأة، مشددة على أن "ستهم" مشروع كبير مع كاتب مهم وهو الكاتب ناصر عبد الرحمن كانت تتمنى العمل معه، إضافة إلى تكرار تعاونها مع المخرج رؤوف عبد العزيز بعد "انحراف".