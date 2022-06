شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تطرح أغنية جديدة بعنوان "Don't You Worry".. هل توجهها إلى بيكيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انفصال شاكيرا، عن جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، أصدرت المغنية الكولومبية الشهيرة، أغنية من المتوقع أن تكون الأكثر نجاحًا هذا الصيف، بعنوان "Don't You Worry"، بالتعاون مع ديفيد جوتا، وبلاك آيد بيز، واللذان كانا يتعمقان في الإيقاعات اللاتينية، كما سبق لهما العمل مع شاكيرا فى "Girl Like Me".

وصدرت الأغنية، أمس الجمعة، وتم الإعلان عنها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانين، وتقول بعض كلمات الأغنية: "لا تقلق.. أشعر بأنني على قيد الحياة، وسأعيش أفضل حياة وأفعل ما أرغب به"، وفي مقطع آخر تقول: "كنت محبطة والآن أنهض.. رأسي مرفوع وعيني نحو الأعلى وأزداد حكمة.. ثم أدرك أن كل شيء سيكون على ما يرام"، وهو ما اثار الجدل حول هل شاكيرا تقصد بيكيه بتلك الكلمات؟.

وكانت المغنية العالمية شاكيرا، تعرضت مؤخرًا لصدمة غير متوقعة من فريق تحقيق تعاقدت معه لمعرفة ما إذا كان حبيبها السابق جيرار بيكيه يخونها بالفعل أم لا، حيث ذكر برنامج تلفزيوني إسباني أن شاكيرا اضطرت إلى إنهاء العلاقة مع بيكيه بعد أن تسربت المعلومات للإعلام والجمهور، عن طريق المحققين الذين عيّنتهم.

وأضاف برنامج "يونيفيسيون" التلفزيوني الإسباني أن النجمة الكولومبية حصلت على أدلة تثبت خيانة بيكيه، وأرادت التأكد من ذلك فلجأت إلى فريق محققين لاستعلام الأمر، ولكن بسرية تامة لأنها لا تريد أن يفتضح الأمر، بل ترغب بالمحافظة على خصوصيتها مع بيكيه، غير أنها فوجئت بعد ذلك أن خطتها لم تنجح، لأن فريق التحقيق غدر بها، فسارعت إلى إعلان الانفصال عبر بيان مشترك أصدرته مع اللاعب الإسباني مؤخرًا.

وكان المحققون الذين عينتهم شاكيرا قد تتبعوا تحركات بيكيه لمدة زمنية، مكتشفين خيانته وعلى الفور أبلغوها، وتم تسليمها صورا ودلائل تثبت ذلك، إلا أنها لم تظهرها للنور، حيث دفعت أموالا مقابل ذلك احتراما لخصوصيتها إلى أن تم تسريبها.