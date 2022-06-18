فيديو وصور – ابنة بيونسيه نسخة مصغرة عنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جلست ابنة النجمة العالمية بيونسيه، البالغة من العمر 10 سنوات، جنبًا إلى جنب مع والدها مغني الراب جاي زي، في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين، وشاهدت فريق “غولدن ستايت ووريورز” يواجه فريق “بوسطن سيلتيكس”.

وفي حين أن بيونسيه لم تنضم في موعد كرة السلة للعائلة، إلا أن “بلو آيفي” كانت تنوب عن والدتها في اختيار ملابسها وحتى تسريحة شعرها، حيث تحولت “بلو آيفي” لحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتمادها تسريحة شعر مطابقة لتسريحة سابقة ظهرت بها والدتها في عام 2007.

وفي التفاصيل، نشر الصحافي فيليب لويس مقطع فيديو، عبر حسابه في “تويتر”، ظهر فيه مغني الراب، وهو يمازح ابنته بعدما توجهت الكاميرات إليهما، ليقوم بمحاولة احتضانها وتقبيلها، فيما بدت الأخيرة في غاية الخجل والإحراج.

وأرفق الصحافي هذا الفيديو، بتعليقِ قال فيه: “بالنسبة لنا، جاي زي هو أسطورة راب، لكن بالنسبة إلى بلو آيفي هو أب محرج”.

ولاقى هذا المقطع تفاعلاً واسعاً، وحظي بالكثير من التعليقات حول الموقف بين الأب وابنته، فيما ذهب البعض للحديث عن قيام “بلو آيفي” باعتماد تسريحة والدتها، وظهورها بشكلٍ مشابهٍ للنجمة العالمية.

وقارن البعض أيضاً بين الأم والابنة، معلقين على الشبه الكبير بينهما، ومشيرين إلى أن “بلو آيفي” بدت نسخة طبق الأصل عن والدتها.

وارتدت “بلو آيفي” في تلك المباراة قميصاً يبلغ ثمنه 30 دولاراً من مجموعة منتجات والدتها، ونسقته مع سترة جلدية للدراجات النارية، وبنطلون رياضي أسود، ونظارات شمسية صغيرة، وأقراط دائرية عملاقة، وحذاء رياضي من الجلد من علامة نايكي، وثمنه 130 دولارًا.

وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت النجمة الأميركية بيونسيه عن ألبومها السابع الذي يحمل اسم النهضة Renaissance، حيث بدأت في تشويق الجمهور لذلك الألبوم الأسبوع الماضي، حين قامت بإلغاء جميع صورها الشخصية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتعلن عبر خانة السيرة الذاتية على حساباتها عن الألبوم المكون من 16 أغنية، والمقرر طرحه يوم 29 يوليو المقبل.

ويأتي هذا الألبوم بعد انتظار 6 سنوات، لم تصدر خلالها النجمة أي أغنيات.