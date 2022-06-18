أصالة.. “الله يعز الموسيقى من لا يحبها لا يحب أحداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة أصالة التعبير عن حبها الكبير للموسيقى، مؤكدة أن من لا يحب الموسيقى لا يحب أحداً.

وقالت أصالة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللي ما بيحبّ الموسيقى مابيحبّ حدا واللي بيحبها بيحب كلّ شي.. الله يعزّها ويحميها ويحفظها من كلّ سوء”.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة أصالة وأبدى قسم كبير منهم محبتهم للموسيقى ولها.

يشار إلى أن آخر حفلات أصالة كانت في قطر حيث علقت بقولها: حلوه الحفلة بقطر حلوة وكلها محبّة وصداقة وأخوّة وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بنفس الطّاقه بنفسّ الحلاوة بنفس الطيابة …شكراً على هالليلة الله يعيدها مرّات ومرّات شكراً حبايبي وأهلي بـ قطر ..”.

وقبل قطر، أحيت أصالة حفلاً في الكويت برفقة الفنانة رحمة رياض، وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتفاعل الجمهور بشكل واسع معها. كما تستعد أصالة لإحياء حفلات في المملكة العربية السعودية ومصر.

من ناحية أخرى كانت أصالة أعلنت عن موعد طرح ألبومها المصري الجديد وقالت عبر حسابها على تويتر: “بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ما عملت.. عَشتُ معه وإِله كلّ الوقت الطّويل اللي مَرق.. بعدت عنّ ولادي ورِفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه.. أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي.. غنّيت متلّ ما بحلمّ، وعدت الغُنا مرّات ومرّات.. وقرّبنا نخلص ادعوا لي”.

كما كشفت أصالة عن دويتو يجمعها بالفنان رامي صبري من دون أن تحدد موعد طرحه.

يذكر أن أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان “صورة منك”، تزامنا مع الاحتفال بـ”عيد الأب”، الذي يوافق 20 يونيو الجاري. وأغنية “صورة منك” من كلمات محمد بحيري وألحان صلاح الدين أحمد، وتوزيع توسي.