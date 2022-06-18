شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشقيقة الصغرى للفنانة ناهد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة القديرة ناهد رشدي، وفاة شقيقتها الصغرى، دون الكشف عن تفاصيل وفاتها، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتى الصغرى".



ناهد رشدي

وكانت الفنانة ناهد رشدى، قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة: "أنا اشتغلت مسلسلات كتيرة جدا مع أحمد توفيق ورباب حسين باللغة العربية، وعرضوا عليا بعد كده مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى، كنت حاسة انى كبيرة على الدور ده، لأن أنا وعبلة كامل سننا قريب من بعض مش بعيد، غير أن اتقال إنى بعيد فى المشاهد كتير فاشتغلت فى الأول ومكنتش مقتنعة".

وأضافت ناهد رشدى، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية اسعاد يونس: "مكنتش مقتنعة فى الأول وأنا عاملة سنية بالضفاير، ولكن بعد كده حسيت انى هاندم لو كنت هاعتذر عن الدور ده، وبجد عيشنا كأننا أسرة بجد مش مجرد تمثيل، وعبلة كامل فعلا حسينا انها كانت أمنا".

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.