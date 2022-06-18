شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد رغدة.. تعاونت مع أحمد زكى في 4 أفلام ورفضت الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة السورية رغدة بعيد ميلادها، اليوم السبت الموافق 18 يونيو، واستطاعت أن تحقق نجاحات في السينما المصرية والسورية منذ فترة الثمانينات والتسعينات، فقد شاركت في عدد من الأفلام السورية مع الفنان السورى دريد لحام من خلال فيلمى "التقرير" و"الحدود"، كما أنها شاركت فى العديد من الأفلام فى السينما المصرية، من خلال أفلام مثل فتاة من إسرائيل، عيون الصقر، خيوط العنكبوت، بناتنا فى الخارج، النشالات الفاتنات، كما انها قدمت عدة أفلام مع النمر الأسود أحمد زكى.

واستطاعت الفنانة رغدة أن تحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات وجماهيرياً أيضا من خلال تعاونه مع النمر الأسود أحمد زكى، حيث قدمت معه 4 أفلام هم، فيلم "كابوريا"، فيلم "الإمبراطور"، فيلم "استاكوزا"، فيلم "أبو الدهب".

وكشفت الفنانة رغدة فى أحد لقاءاتها التليفزيونية السابقة عن علاقتها بالراحل أحمد زكى قائلة "إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وأضافت رغدة فى تصريحاتها "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضاً، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط".

وتابعت الفنانة السورية قائلة: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ"وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم"، واختتمت حديثها قائلة "أنا حبيت ابقي للنهاية معاه، أحمد دخل الغيبوبة على كتفى أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها".