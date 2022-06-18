شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي مودعا موسيماني: شكرا على اللحظات السعيدة وسنلتقي بالتأكيد مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمي، على توديع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلى، الذي رحل مؤخرا عن قيادة الفريق بعد مشوار من البطولات والإنجازات على مدى 20 شهرا قضاها موسيماني في القلعة الحمراء، مقدما الشكر على كل اللحظات السعيدة التى قدمها للفريق وللجماهير بحصد البطولات.

ونشر فهمي، صورة مع بيتسو، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "شكرا لك صديقي العزيز على كل اللحظات السعيدة التي عشناها معًا، سنلتقي بالتأكيد مرة أخرى".



أحمد فهمي

من ناحية أخرى، يجتمع النجم أحمد فهمي مع زوجته هنا الزاهد في فيلم جديد بعنوان "مستر إكس" الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويسجل التعاون الأول بينهما على مستوى السينما، كما يكمل هذا التعاون الثنائية الفنية الجديدة التي كونها الثنائي منذ ارتباطهما قبل عامين.

يذكر أن فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، العمل قصة أمانى التونسي، فكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى، وطرح صناع العمل البوستر التشويقى قبل بدء التصوير.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.