شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. آخر عروض مسرحية "صباحية مباركة" لـ على ربيع فى موسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفنان الكبير أشرف عبد الباقى، عرض مسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع، ضمن عروض موسم جدة الترفيهى التي تعرض بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعد أن تم عرضها 3 أيام ماضية

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى، العرض من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

وكان قد كشف الفنان أوس أوس بطل المسرحية في أحد اللقاءات أنه يجسد ضمن الأحداث محقق شريف في قضية، مضيفًا: "ونحاول من خلالها حل اللغز"، بينما أكد الفنان سليمان عيد أن كواليس المسرحية كلها ضحك وفيها فكرة مختلفة وعدد من المفاجآت وسط استعراضات وأغانى كثيرة.