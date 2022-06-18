شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الإبداع" يستقبل العرض المسرحى "مشاحنات" 26 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحى "مشاحنات" للمخرج هانى عفيفى، بداية من يوم 26 يونيو الجارى والمسرحية عن ترجمة د.هناء عبدالفتاح لنص كاترين هايس.

"مشاحنات" بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبدالسلام.. ديكور وأزياء د. مروة عودة.. المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل.. إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال.. صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية".

كانت آخر عروض المخرج هاني عفيفي، "عن العشاق"، وقدم لجمهوره ومتابعيه بقصر الأمير في شهر أغسطس من العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرًا طوال تسعة مواسم ماضية على مدار 7 سنوات، حيث قدم العرض للمرة الأولى في شهر يوليو 2013.

"عن العشاق" إخراج هاني عفيفي وبطولة حمزة العيلي، ماهر محمود، مارتينا عادل وأحمد زكريا، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.