شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل الفنان فؤاد راتب الشهير بالخواجة بيجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم تحل ذكرى وفاة الفنان الراحل فؤاد راتب المعروف لدى الجماهير بالخواجة بيجو وهي أشهر شخصية قدمها وكانت السبب في معرفة الناس به.

اسمه الحقيقي فؤاد راتب كان يسكن في نفس المبنى الذي كان يسكن به المطرب الشهير عبد الحليم حافظ، تخرج في كلية التجارة عام 1949م والتحق بوظيفة باتحاد الصناعات وتدرّج حتى صار مديرًا إداريًا للعلاقات العامة وحصل على عدة درجات علمية في الدراسات العليا في التخطيط والإحصاء في العلاقات العامة مما سهّل له العملَ بالهيئة الإفريقية الآسيوية للشئون الاقتصادية ، وسافر إلى الكويت عام 1968م بناء على طلب شركة الأسمدة الكويتية وتولّى تنظيمَ العلاقات العامة حتى عام 1972م حيث انتهت إعارته فالتحق للعمل بالتليفزيون الكويتي كعضوٍ ومقررٍ بجميع اللجان والاجتماعات التي يعقدها التليفزيون.

دخل الإذاعة على يد الإذاعي حسين فياض ثم فتح له الباب أكثر محمد محمود شعبان بابا شارو وهو في السابعة من عمره ثم كانت الانطلاقة الحقيقية عام 1952م في مسلسل "ساعة لقلبك " ، حيث اشتهر بدور الخواجة بيجو ولم يُقدّم أي دور غيره في حياته الفنية فاشتهر عند الناس بهذا الاسم ولم ينادوه باسمه الحقيقي أبداً وشَكَل مع محمد أحمد المصري أو المعروف بأبو لمعة ثنائياً مبهراً حيث استطاعا أن يحجزا لهما مكانا وسط عملاقة الكوميديا المصرية أمثال فؤاد المهندس و عبد المنعم مدبولي و محمد عوض و أمين الهنيدي وغيرهم من أبطال المسلسل الإذاعي ساعة لقلبك. اشتهر ببعض العبارات ومنها يا لخوتي... يا النافوخ بتاع الأنا... يا نور النبي .