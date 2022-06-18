“الحجاب يتطلب أشياء كثيرة مو بس حجاب الرأس”.. أمل الانصاري ترد على انتقادات حول غطاء رأسها!

كتب امير فتحي في السبت 18 يونيو 2022 05:43 صباحاً - ردت الناشطة السعودية أمل الانصاري على متابعة انتقدت طريقة ارتدائها لغطاء الرأس مؤكدة انها ليست محجبة لان الحجاب يتطلب امور أكثر من حجاب الرأس، حسب تعبيرها.

وكانت المتابعة وجهت سؤال للأنصاري: ” ليش تسوين نفسك محجبة وانت مو محجبة”. لتجيبها الانصاري بدورها:” متى سويت نفسي..كل عمري أقول إلي فوق راسي طرحه مو حجاب”.

وأشارت أمل إلى عدة أمور يتطلبها الحجاب وليس فقد غطاء الرأس، وإنما الحفاظ على اللسان وعدم التدخل بخصوصية الغير، وإيذائهم.

وقالت:”الحجاب يا عزيزتي يتطلب أشياء كثيرة مو بس حجاب الرأس مثلا حجاب اللسان عن الناس”

.وتابعت الأنصاري “كف الأذية مثلا ومثلا بعد عدم التدخل في الغير والتربح وكثير أشياء”.

وطلبت الأنصاري من المتابعة التمعن بما قالته لها وكتبت”تمعني فكري بكلامي زين وشكراً”.وقامت الأنصاري بكتابة تعليق على الصورة “والله يهدينا”.