شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لـ محمد الحلو: التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، صورة لمحمد الحلو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعوا لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله".

وسبق أن كشف حمادة الحلو، نجل الفنان الكبير محمد الحلو، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن والده يعاني جلطات تسببت في انسداد شرايين الساق، مؤكدا أن والده سيخضع لعملية لتسليك الشرايين، نافيا إصابة الحلو بأزمة قلبية.

من جانبه، أكد الفنان محمد الحلو أنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة لفقرات الظهر وانسداد الشرايين، وليس عملية بتر في قدمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة cbc، أنه سيخضع لجراحة يوم الأحد المقبل لعلاج انسداد الشرايين، مشددا على أنه انزعج بسبب تداول أخبار تفيد ببتر قدمه، قائلا: "أنا منزعج مما كتب عني في السوشيال ميديا.. وفيه حد كلمني قال لي إن هيحصل بتر في رجلي وقُلت له مفيش الكلام ده".

وتقدم "الحلو" بالشكر لوزارة الصحة لتواصلها للاطمئنان على صحته، وأيضا وزارة الداخلية، مضيفا: "أيضا فنانين كتير كلموني يطمنوني على حالتي الصحية، منهم علي الحجار ومدحت صالح ونادية مصطفى وهاني شاكر وفوجئت بكم الحب اللي أظهره الجميع لي".