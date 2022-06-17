شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمد ثروت: ألبومى الجديد مكون من 12 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير، أن أولى تجاربه الغنائية نزلت فعليا بعنوان "وجودك فرق"، وحققت 250 ألف مشاهدة فى يوم واحد، مضيفا أن الألبوم كله نازل 12 أغنية تباعا وراء بعض.

وأكد المطرب أحمد محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساء" على القناة الأولى المصرية، أن والده هو من طلب منه أن يغنى بجانب الإخراج، مؤكدا أن "القبول لدى الناس بتاع ربنا".

وأضاف المطرب، أن الألبوم نجهز له منذ سنة كاملة، موضحا أن والده الفنان محمد ثروت يجهز أغنية جديدة وأقول للجمهور انتظروا أغنية ممتازة جدا للأستاذ محمد ثروت قريبا.

يذكر أن المخرج والمنتج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت قد احتفل بخطوبته على لمى الشواربى كابتن منتخب مصر فى كرة اليد ولاعبة النادى الأهلى مطلع يونيو الجارى.