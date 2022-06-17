شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يؤجل جولته المتبقية بأمريكا الشمالية بعد إصابته بمتلازمة رامزي هانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية، أن المطرب العالمي جاستن بيبر، قرر تأجيل مواعيد جولته المتبقية في أمريكا الشمالية، بعد إعلان إصابته لمتلازمة رامزي هانت، والتي تعد من الأمراض النادرة في حدوث شلل في الوجه.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن بيبر أعلن تأجيل جولته المتبقية في أمريكان ونشر مدير أعماله بيانا جاء كالتالي: "في ضوء التعافي المستمر لجوستين، سيتم تأجيل عروض الجولات الأمريكية المتبقية المقرر إجراؤها في يونيو وأوائل يوليو".

وسبق أن كشفت عارضة الأزياء هايلي بالدوين أنها وزوجها جاستن بيبر "أقرب من أي وقت مضى"؛ بسبب الأزمات الصحية التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "insider".

وقالت هايلى، خلال ظهورها في برنامج "Live With Kelly and Ryan": "الميزة الوحيدة التي استطعنا تحقيقها من الأزمات الصحية التي تعرضت لها، ومن ثم تعرض لها جاستن هي أن الأمر جعلنا نقترب من بعضنا البعض أكثر".

وأكملت هايلى حديثها قائلة: "نمر بما حدث سويا، وفكرة أننا ندعم بعضنا البعض طوال الوقت، ساعدنا على التقرب ن بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى".

وأنهت هايلى حديثها قائلة: "المرض يفرض عليك بطريقة ما أن تكون صريحًا بشأن ما يحدث حتى يفهم من حولك ما تمر به، وبالتالي أعتقد أن وجودنا لـ بعضنا البعض ساعدنا في فهم عدة أمور حياتية، كنا لا نفكر بها، وهذا ساعدنا على اكتشاف جوانب جديدة".

دخلت هايلي المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية صغيرة ناجمة عن جلطة دموية في دماغها في مارس الماضى، وخلال الأسبوع الماضى كشف جاستن على وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابته بمتلازمة رامزي هانت، وهي مضاعفة نادرة لعدوى فيروسية أصابت نصف وجهه بالشلل المؤقت.