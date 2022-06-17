شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فنية لـ محمد صبحى 4 مسرحيات وعودة للسينما والدراما بفيلم ومسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان الكبير محمد صبحى انتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة وبعد توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج عدة مسرحيات تكون ذي رؤية وأهمية ثقافية وفنية لتجديد الوعى لدى المواطن".

4 مسرحيات لـ محمد صبحى

انتهى الفنان محمد صبحى من تصوير مسرحية "نجوم الظهر" والتي سيتم عرضها على إحدى قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وهى بطولة وكتابة وإخراج محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

أما المسرحية الثانية فهى مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" والتي يتم التحضير لها وترصد أسرة تعيش في عام 1927 وتمتد حتى عصر السادات ومبارك وتستمر حتى عام 2027، وتستعرض الحالة الفنية والثقافية والاجتماعية للأسرة على مر هذه السنوات.

وبالنسبة للمسرحة الثالثة فتحمل اسم "عندما يحكم الأطفال العالم" وتدور حول تولي الأطفال إدارة العالم والحكم وهو عمل موسيقي كوميدي هادف يظهر أفكار الطفل ورؤيته لتحسين الأوضاع.

أما المسرحية الرابعة فتحمل اسم "ملك سيام" التي تأجلت منذ عام 1998 وكانت تكلفتها آنذاك نصف مليون جنيه، لكنها حاليا ستكلف 7 مليون جنيه،

فيلم يعيد محمد صبحى للسينما بعد غياب 31 عامًا

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن قرار عودته للسينما بعد غياب 31 عاما، قائلا: "قرار عودتي للسينما بيدرس منذ سنوات ولم أعتزل السينما وإنما توقفت عام 1989 بسبب انتشار أفلام المقاولات، مضيفاً: وجدت نفسي بعد 31 عاما أمام فيلم لابد من تقديمه هايكون اسمه المعادلة صفر وكتبت السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى وإخراج أميرة الرفاعي".

مسلسل تليفزونى لـ محمد صبحى بعد غياب 9 سنوات

كشف الفنان محمد صبحي عن تفاصيل عودته للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم مؤقت "رحلة المجنون"، وقال صبحي: المسلسل فكرة تمنيت تقديمها بعد مسلسل سنبل بعد المليون.

وأضاف صبحي: فكرة المسلسل مناسبة لما يمر به العالم فى الوقت الحالى، والتى تدور حول رحلة شخص ترك مصر منذ 25 عاما وعاد لديه 62 عاما ومعه 2 مليار جنيه، ولا يوجد له وريث، وأنقذ العديد من الأطفال بالأموال التى لديه، وكان من بينهم طفل وعده بدخوله المدرسة، والذي أصبح حلمه وقتها دخول المدرسة".