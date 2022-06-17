شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى 7 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى، لطرح فيلمه الجديد "بحبك" يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل، والذى ينافس به في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويشاركه في بطولة العمل النجمتان هنا الزاهد وهدى المفتى.

فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصوير الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

يذكر أن تامر حسنى أشعل أجواء حفله فى جدة أمس الأربعاء، بمجموعة من أجمل أغانيه، جمع فيها بين القديم والجديد، ورحب الجمهور بتامر ترحيبا حارًا، الذى شكر تواجدهم وحماسهم وشراء التذاكر ونفادها فى أول 15 دقيقة من طرحها، ودعا الجمهور لحضور افتتاح فيلمه الجديد لهذا الصيف من جدة.