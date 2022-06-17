فضل شاكر يطرح “خلينا نعيش”.. دعوة إلى الأمل والتفاؤل والعيش بسلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكلمات مؤثرة تدعو إلى الأمل والتفاؤل والعيش بسلام، أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “خلينا نعيش “، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام اياد النقيب.

ونالت الأغنية الجديدة إعجاب كثيرين، بعد الإعلان عنها عبر كافة الصفحات الرسمية للفنان فضل شاكر، إذ تحمل كلماتها مشاعر كبيرة مُختلطة تعيشها نسبة كبيرة من الناس، لاسيما أن هذه الأغنية كما غيرها من الأغنيات التي قدمها فضل تتحدث عن الحب وأشجانه بصوته المفعم بالعاطفة والإحساس.

وتحمل كلمات الأغنية طابعًا عاطفيًا ورومانسيًا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان، وتقول كلماتها التي جاءت باللهجة اللبنانية: يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا ..برتاح خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار تحكي بعيد وبسمعك .. غايب عني و بقشعك إرجعلي وخليني معك .. مرتاح”.

يذكر أن فضل شاكر كان قد أطلق مؤخرًا “ميني ألبوم” يضم باقة من الأغنيات باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية ، وهي: “بجامل ناس”، و”توقعني”، و”دمعة”، و”عزالغياب”، و”ابعد خلاص”، وحصد الألبوم اعجاب الجمهور العربي محققًا ملايين المشاهدات على قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”.

يذكر أن أغنية “خلينا نعيش” تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر عبر “يوتيوب” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الموسيقية.