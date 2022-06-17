نوال الزغبي تتصدّر بخبر سار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خبر سار لجمهورها والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن استعدادها في الأسبوع المقبل لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وضعت نوال حدًا للشائعات و”القيل والقال” بما يخص حفلها في دار الأوبرا المصرية، معلنةً عن الخبر السار لجمهورها، قائلةً: “شباب وصبايا خلينا نغيّر الموضوع ونكبو ورا ضهرنا الاسبوع المقبل رح صوّر الاغنية الجديدة”.

وحصدت تغريدة نوال الزغبي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة.

وسبق أن كشفت نوال أن الأغنية الجديدة مميّزة جدًا، وستكون “ميغا هيت” بحسب تعبيرها، إذ قالت في تغريدة على “تويتر”: “متحمسة لطرح أغنيتي الـ ميغا هيت الجديدة”.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت في شهر مارس الماضي، أغنية “لسه باجي على بالك” باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج المبدع فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وعادت نوال من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.