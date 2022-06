شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون يعود بشخصية "جون سنو" فى سلسلة متفرعة من GOT.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن قصة "جون سنو"، التي يؤديها النجم العالمي كيت هارينجتون، لم تنتهِ بعد، فعقب إسدال الستار على الجزء الثامن والأخير من سلسلة الفانتازيا Game of Thrones، تعالت الانتقادات للنهاية التي وصفها الكثيرين دون المستوي مقارنة بأحداث المسلسل التي انطلقت في عام 2011، فسرعان ما استجاب القائمين على السلسلة لإعادة بناء احداث جديدة ومختلفة، وهو ما كشفت عنه عدة تقارير سابقة بإعداد المسلسل المشتق بعنوان House of the Dragon.

وفى تقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، كشف فيه عن عودة النجم العالمي كيت هارينجتون من جديد للشاشة بشخصيته الشهيرة "جون سنو"، حيث ان القائمين على السلسلة الشهيرة، قررا انتاج مسلسل مشتق اخر لسرد قصة حياة جون سنو، بعد ان تم نفيه خلف الجدار مرة آخري لقتله دينيريس تايجريان في الحلقة الأخيرة من سلسلة صراع العروش.

ونقل التقرير بعض الاستنتاجات المنتظرة، فنظرًا لأن السلسلة التكميلية المحتملة لجون سنو ستحدث بعد الموسم الأخير من "Game of Thrones"، فمن المحتمل أن تظهر الشخصيات الشهيرة مثل أشقائه آريا ستارك التي تقوم بدورها مايسي ويليامز وسانسا ستارك التي تقوم بدورها صوفي تيرنر.

ومن المقرر ان يكون العرض الأول لمسلسل HBO القادم بعنوان House of the Dragon، والذي تدور أحداثه قبل 200 عام من المسلسل الأصلي، في 21 أغسطس.

وسبق وتم ترشيح هارينجتون لجائزتي Emmys، في الممثل المساعد والممثل الرئيسي في مسلسل درامي، خلال فترة وجوده في "Game of Thrones". بعد انتهاء المسلسل في عام 2019، لعب هارينجتون دور البطولة في فيلم Marvel's Eternals في دور Dane Whitman، وظهر في حلقة من مسلسل "Modern Love" على أمازون وتصدر عنوان "Henry V" لشكسبير في معرض Donmar Warehouse في لندن.