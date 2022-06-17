شكرا لقرائتكم خبر عن من خلف الكواليس.. مراحل تطوير فيكنا Stranger Things "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على مسلسل Stranger Things، عن مراحل إعداد وتطوير الوحش فيكنا، الذي يظهر في الجزء الأول من الموسم الرابع الذى عرض منذ أسابيع قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة الأمريكية عبر فيس بوك، مقطع فيديو يظهر من خلاله عملية "مكياج" الممثل الذى يؤدي شخصية الوحش، وكتبت "مراحل تحول فيكنا من وراء الكواليس".

كما حقق الجزء الرابع من سلسلة الفنتازيا Stranger Things، للنجمة العالمية ميلي بوبي براون، مشاهدات وصلت لـ 300% من قبل المشاهدين عبر المنصة الامريكية نتفليكس، لتصبح الأعلى مشاهدة خلال العام الحالي.

حقق الموسم الرابع من مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things الذى عرض منذ أيام قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، تقييمات إيجابية كبيرة بعد تأجيل المسلسل لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين على تأجيل أعمالهم بسبب الغلق الذى نفذته دول العالم، وذلك وفقًا لما نشرته "variety".



فيكنا خلف كواليس المسلسل



مراحل اعداد فيكنا



فيكنا خلف الكواليس

ونجح الموسم الرابع من المسلسل الشهير في حصد تقييمات وصلت لأكثر من 95% من قبل النقاد والمشاهدين بعد أقل من يومين من عرضه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.