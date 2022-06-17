شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ليلة إضافية لمسرحية "حلم جميل" لـ سامح حسين على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البيت الفني للمسرح وبرعاية وزارة الثقافة، استمرار عرض المسرحية الكوميدية "حلم جميل" للفنان سامح حسين، إنتاج المسرح الكوميدى، لمدة 15 ليلة إضافية على المسرح العائم بالمنيل، وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

كانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

"حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.