شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة نادرة جمعت إحسان عبد القدوس مع عبد الوهاب والعندليب وفاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الأديب والروائي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، بصداقة وعلاقة وطيدة مع نجوم الطرب والفن والصحافة، خاصة مع العندليب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وغيرهم.

وفى صورة نادرة، كشف حساب يحمل اسم الأديب الراحل عبر انستجرام، عن صورة جمعت عبد القدوس وزوجته لولا، مع محمد عبد الوهاب وزوجته نهلة القدسي، وأيضا العندليب عبد الحليم حافظ وسيدة الشاشة فاتن حمامة، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، خلال تناول العشاء فى إحدى السهرات.



عبد القدوس مع عبد الوهاب والعندليب وفاتن

وسبق ونشر الحساب، عن صورة نادرة للأديب الراحل مع أبطال فيلم "الوسادة الخالية" الذى استضافهم فى منزله، منهم عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا والمخرج صلاح أبو سيف، احتفالا بنجاح الفيلم الذى عرض لأول مرة فى دور السينما يوم 7 أكتوبر عام 1957.

وكذلك نشر صورة أخرى ترجع قصتها إلى حفل افتتاح معرض رسامى مجلة روز اليوسف، فى حقبة خمسينيات القرن الماضى، حيث استقبل الروائى والأديب الراحل وزوجته لولا، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وظهر خلال الصورة، وصول العندليب عبد الحافظ إلى مقر الافتتاح وهو يصافح "لولا" زوجة عبد القدوس، الذى كان بجوارها خلال استقبال الضيوف.