شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى من مدريد: بتعرف على كل حاجة من أول وجديد زي أيام ثانوي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد النبوي، عن فيديو له خلال قضاء إجازة صيفية في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بعد مشاركته في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "راجعين يا هوى"، الذى حقق نجاحًا جماهيرًا كبيرًا وقت عرضه، مشيرًا إلى يتعرف كل حاجة من أول وجديد "زي أيام ثانوي".

ونشر النبوي، فيديو له من مدريد، عبر حسابه على انستجرام، قال فيه: "مدريد في الشارع لوحدي، بتعرف على كل حاجة من أول وجديد.. زي أيام ثانوي".

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

ومن المقرر أن تبدأ قناة cbc فى العرض الثانى لمسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد النبوى، غدا السبت، الساعة 8 مساء، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة فى شهر رمضان الماضى على قناتى cbc و dmc.



خالد النبوي



خالد النبوي