شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تعتذر عن بطولة مسلسل "الشادر" من 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة ياسمين صبرى عن بطولة مسلسل "الشادر" المكون من 15 حلقة، مع المخرج سامح عبد العزيز والذى تم الإعلان عنه قبل شهرين وكان من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يرشح مخرج العمل فنانة أخرى لبطولة المسلسل والتعاقد معها خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير.

مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، طارق صبرى، محمود حافظ، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وتواجدت ياسمين صبرى خارج مصر لقاء اجازتها، حيث تواجدت في فرنسا وحضرت بعض فعاليات مهرجان كان السينمائي وخاضه حفل العشاء الذى أقامه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، للاحتفال بدور المرأة فى السينما على هامش مهرجان كان، وانتقلت بعدها لاستكمال اجازتها في احدى جزر المحيط الهندى.

وغابت ياسمين صبرى عن الدراما التليفزيونية العامين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان 2021، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

أما في السينما فكان آخر أعمال ياسمين صبرى، فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.