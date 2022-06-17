شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يكرم صلاح منصور وشافية بو ذراع في دورته الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة الـ 12 والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2023، سيتم خلالها تكريم اسم الممثل المصري الكبير صلاح منصور (17 مارس 1923/ 19 يناير 1979)، وذلك لأنه يمثل مدرسة مختلفة ومتميزة في فن التمثيل العربي، كما ترك لنا شخصيات تعيش بيننا حتي الآن، وعمل مع كبار المخرجين في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أهمها: (الزوجة الثانية، العصفور، البوسطجي، مع الذكريات، قنديل أم هاشم، شيء في صدري، أنف وثلاثة عيون، الرسالة، وراء الشمس).

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسسة ومديرة المهرجان أن تكريم اسم الفنان الكبير صلاح منصور في الدورة المقبلة من المهرجان سيكون مصاحب له كتاب حول مسيرته الفنية ومنهجه التمثيلي فهو يعد قيمة فنية مصرية كبيرة، وجزء من تاريخ مصر الفني، والكتاب سيكون من تأليف الناقد ناهد صلاح.

كما سيكرم المهرجان اسم الفنانة الراحلة شافية بوذراع ايقونة السينما الجزائرية (22 أبريل 1930 / 22 مايو 2022)، وهي من الفنانات اللاتي سجلن اسمهن بحروف من ذهب في تاريخ السينما الجزائرية من خلال أداءها المتميز لمختلف الأدوار التي أسندت لها في عدد من الأفلام والمسلسلات التي عكست موهبتها الكبيرة حيث تعتبر الفنانة شافية بودراع رائدة في تمثيل الأدوار الفنية اللامعة لاسيما تجسيدها لشخصية 'لالة عيني'' في المسلسل الشهير ''دار السبيطار'' المقتبس من رواية محمد ديب، الذي أخرجه مصطفى بديع. وتألقها في فيلم "الخارجون عن القانون " الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وشاركت في مهرجان "كان" وكان فيلمها مرشحا لنيل جائزة الأوسكار، ومن أعمالها "شرف عائلتي" لرشيد بوشارب و"صرخة الرجال" لعكاشة تويتة و"المغترب والأبيض والأحمر" لمحمد زموري.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسسته وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والرياضة وبرعاية من محافظة الأقصر ، ونقابة المهن السينمائية ،والمهرجان يرأسه شرفيا النجم الكبير محمود حميدة .



الفنان الجزائرية شافية بوذراع



شافية بوذراع علي الريد كاربت



صلاح منصور وشافية بوذراع



صلاح منصور