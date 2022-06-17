شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كيرة.. كريم عبد العزيز يروج لفيلم "كيرة والجن" قبل طرحه 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عبد العزيز عن اسم شخصيته في فيلم "كيرة والجن" المنتظر طرحه في دور العرض نهاية الشهر الجارى، حيث يقوم ببطولته مع الفنان أحمد عز، وكتب من خلال حسابه على موقع فيس بوك: "طابت جمعتكم بكل خير.. أحمد كيرة".



كريم عبد العزيز

وطرحت شركة سينرجى فيلمز البرومو الرسمى لفيلم "كيرة والجن" أمس للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمقرر إطلاقه في دور العرض السينمائى يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجارى، وسيطر على البرومو الأكشن والمطاردات والتفجيرات والمعارك مع الانجليز، لاسيما وأن الفيلم يتناول فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر.

ويعد "كيرة والجن" من أبرز الأفلام المنتظر طرحها هذا العام، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لاسيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة.

كما أن الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه والثاني حقق بفيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

هذا بالاضافة إلى أن موضوع الفيلم يعد وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.