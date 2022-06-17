شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يطمئن محبيه على صحته من خلال وصلة رقص مع مذيع.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمي توم هانكس عن أنه بصحة جيدة بعدما شعر معجبوه بالقلق عليه عقب انتشار فيديو له ظهرت يداه فيه وهي ترتعش بصورة كبيرة، إذ حاول إمساك المايك باليدين محاولاً إخفاء رعشة يده، إلا أنه مؤخرًا وأثناء حلوله ضيفاً على برنامج The Late Show ظهر بكامل لياقته.



توم هانكس

وذلك بعدما أظهر لياقته العالية أثناء تحريك يديه الاثنتين بمهارة، وهو يرقص بصحبة المذيع في إشارة إلى الأباء الذين ينشروا فيديوهات لهم على تيك توك.

ولم تكن رعشة يد توم هانكس هي الوحيدة التى أشعرت محبيه بالقلق عليه، إلا أنه سبق وأقلق الجمهور عليه أيضاً بعدما دخل فى مشاجرة مع مجموعة من المعجبين المجانين بزوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد أن ثارت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار غضبا بسبب ذلك، أثناء تواجدها في مدينة نيويورك.



توم هانكس فى صورة اخرى

ووفقًا للتقرير الذى نشرعلى موقع " pagesix "، صرخت ويلسون قائلة "توقفوا عن ذلك"، ومن ثم صرخ هانكس قائلا: "ابتعدوا عن زوجتى"، قبل أن يندفع الاثنان إلى السيارة، ومن ثم صاح أحد المعجبين معتذرا قائلاً: "آسف على ذلك، توم".