تامر حسني ينشر بوستر فيلمه الجديد.. “بحبك” يكتسح عربيًا وفي العالم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد “بحبك”، استعدادًا لطرحه في دور العرض خلال عيد الأضحى المبارك.

ونشر تامر حسني صورة البوستر عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “استعدوووووووا.. فيلم بحبك ٧/٧ بجميع دور العرض و دول العالم ان شاء الله”.

حصد بوستر فيلم “بحبك تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومحبي تامر، إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بالفورمة التي ظهر بها في الصورة، وحماسهم للفيلم. وتصدّر هاشتاغ اسم الفيلم “#بحبك” قائمة الترند بموقع “تويتر” في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان والمغرب وعدد من البلدان العربية، كما اقتحم قائمة Trending in Actors لأعمال الممثلين الأكثر اهتمامًا من قبل الجمهور على “تويتر” في العالم.

يذكر أن تامر حسني كان قد نشر في وقت سابق برومو فيلم “بحبك”، بلقطات خطفت الأنفاس، ومشاهد تجمع بين الكوميديا والرومانسية في آن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم.

كما كشف البرومو عن أغنيتين جديدتين سيتم إصدارهما ضمن أحداث الفيلم، وتأتي الأغنيتين بين الأعمال التي يحضّرها تامر لألبومه المقبل، المقرّر طرحه في صيف 2022

فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.