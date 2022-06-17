روبي تشعل الأجواء رقصًا وغناءً بحفل التجمع الخامس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت النجمة المصرية روبي الحفل الذي أحيته في منطقة التجمع الخامس، برقصها على أنغام عدد من أغنياتها القديمة والحديثة التي ردّدها الحضور معها بحماسة.

وظهرت روبي في الحفل مرتديةً فستاناً قصيراً باللون الأسود، وقدّمت مجموعة أغانٍ من ألبومها الجديد، وأغنيات اشتُهرت بها طوال مشوارها الفني ومنها “قلبي بلاستيك” و”ليه بيداري كده” وغيرهما الكثير.

وتعيش روبي حالة من النشاط الفني على كل الصعد في الفترة الحالية، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث خضعت أخيراً لجلسة تصوير في أحدث إطلالة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” وظهرت فيها مرتدية فستاناً بألوان زاهية تناسب أجواء الربيع والصيف.

ويُعرض حالياً لروبي فيلم “واحد تاني” وهو بطولة: أحمد حلمي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.