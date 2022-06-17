بيونسيه تعود بألبوم جديد بعد غياب ست سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود النجمة بيونسيه بألبوم جديد يحمل عنوان “رينيسنس” (“النهضة”)، من المقرر طرحه في 29 تموز/يوليو المقبل، ليكون الأول لها منذ عام 2016.

وأظهر موقع المغنية على الإنترنت ما يبدو أنه ألبوم منفرد جديد للمغنية يمكن طلبه مسبقاً، مع الإعلان عن تفاصيل إضافية ستُنشر قريبا.

كذلك، جرى تحديث صفحات المغنية عبر الشبكات الاجتماعية مع تضمينها عبارة “act I … RENAISSANCE” (“رينيسنس، الفصل الأول”)، ما يوحي بتوجه بيونسيه لطرح أعمال عدة في الفترة المقبلة.

ولم تكن بيونسيه تكشف الكثير من المعلومات قبل إطلاق ألبوماتها السابقة، إذ طرحت ألبومها الذي حمل اسمها عنوانا له في كانون الأول/ديسمبر 2013، وقدّمت إعلانا تشويقيا لأغنية “ليمونايد” عام 2016 قبل أسبوع واحد فقط من طرحه.

ولم تتوقف الفنانة البالغة 40 عاما عن العمل في السنوات الماضية، إذ تعاونت مع زوجها جاي زي في “إفريثينغ إيز لوف” عام 2018، وأصدرت ألبوماً حياً وفيلما بعنوان “هومكامينغ” في السنة التالية.

وتضمن الألبوم الأخير لقطات من أداء بيونسيه اللافت في مهرجان كوتشيلا سنة 2018، والذي صُنف من أهم عروض المهرجانات على الإطلاق.

كما شاركت في أغنية “بلاك باريد” في النسخة الجديدة الحية من فيلم “الأسد الملك” (“ذي لايون كينغ”)، والتي فازت بفضلها بجائزة “غرامي” الثامنة والعشرين في رصيدها، محطمة بذلك الرقم القياسي لفنانة.