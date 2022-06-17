أمام محكمة بريطانية.. كيفن سبيسي ينفي الاعتداء الجنسي على 3 رجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى النجم الهوليوودي كيفن سبايسي الخميس “بشدة” الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، وذلك خلال مثوله في جلسة أمام محكمة بريطانية انتهت بإخلاء سبيله حتى جلسة استماع مقبلة في تموز/يوليو.

وقرر نائب كبير القضاة تان إكرام إطلاق سراح سبايسي بكفالة غير مشروطة حتى الجلسة التالية المحددة يوم 14 تموز/يوليو في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن.

وابتسم سبايسي (62 عاما) لمجموعة مراسلين ومصورين صحافيين كانوا ينتظرون عند وصوله، لكنه لم يدل بأي تعليقات. وغادر محكمة وستمنستر الابتدائية تحت أشعة الشمس الساطعة.

وداخل قاعة المحكمة، وقف الممثل الذي كان يرتدي بزة زرقاء، في قفص الاتهام ليعطي اسمه الكامل “كيفن سبيسي فاولر”، وتاريخ ميلاده وعنوانه في لندن.

ولم يتم تقديم أي مناشدات رسمية في الجلسة التي استمرت 28 دقيقة. لكن محاميه باتريك غيبس قال للمحكمة إن الممثل “ينفي بشدة أي جريمة في هذه القضية”، و”هو يحتاج إلى الرد على هذه التهم إذا كان سيواصل حياته”.

وتم إبلاغ المحكمة بأن سبايسي يعيش في الولايات المتحدة، حيث لديه عائلة وكلب يبلغ تسع سنوات.

وقد ظهر نجم “هاوس أوف كاردز” الذي توقفت مسيرته المهنية بسبب سلسلة اتهامات جنسية في حقه بعيد انكشاف فضائح المنتج هارفي واينستين، هادئا وواثقا من نفسه أمام المحكمة.

وقال المدعي العام إن الممثل “تعاون بشكل كامل” مع التحقيق لكنه طلب الإفراج عنه مقابل تعهد بالبقاء في لندن.

وتطلق هذه الجلسة الموجزة المخصصة للمسائل الإجرائية، ما يعد بمعركة قانونية طويلة.

ويُتهم الممثل البالغ 62 عاما بارتكاب أربعة اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال لم يتم الكشف عن أسمائهم، بين آذار/مارس 2005 ونيسان/أبريل 2013. كما يُتهم بإرغام رجل على ممارسة الجنس عن طريق الإيلاج من دون موافقته، وهي تهمة تختلف عن الاغتصاب في القانون الإنكليزي.

وكان كيفن سبايسي قد تلقى التهم الموجهة إليه رسميا الاثنين، بعد موافقة النيابة البريطانية في نهاية أيار/مايو على هذه الملاحقات القضائية.

وأبدى الممثل أخيرا “خيبة الأمل” إزاء هذه التهم، لكنه أعلن عن نيته المثول أمام المحاكم البريطانية “لإثبات براءته”.

وتتعلق تهمتان باعتداء جنسي في آذار/مارس 2005 في لندن على المدعي نفسه، وهو الآن في الأربعينات من عمره.

كذلك يُتهم سبايسي باعتداء جنسي آخر في آب/ أغسطس 2008 على مدع ثان في الثلاثينات من عمره يتهمه أيضا بإرغامه على ممارسة الجنس من دون موافقته.

أخيراً، يُتهم سبايسي بارتكاب اعتداء جنسي آخر استهدف مدعيا ثالثا، وهو أيضاً في الثلاثينيات من عمره، في نيسان/أبريل 2013 في غلوشستر (جنوب غرب إنكلترا).

وُجهت هذه الاتهامات ضد كيفن سبايسي، بعد أخرى استهدفته في الولايات المتحدة في أعقاب انكشاف فضيحة هارفي واينستين المتهم بارتكاب عشرات الاعتداءات الجنسية، والتي كشفت عنها صحيفتا “نيويورك تايمز” و”نيويوركر” في خريف عام 2017.

وكانت لموجة الاتهامات الموجهة لسبايسي عواقب وخيمة على مسيرة وسمعة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين عن دوره في فيلمي “أميريكن بيوتي” و”يوجوال ساسبكتس”.

كما دفعت هذه الاتهامات بشبكة نتفليكس إلى الاستغناء عن سبايسي في مسلسل “هاوس أوف كاردز” الذي كان يؤدي دور البطولة فيه.

وجرى الإعلان العام الماضي عن عودة سبايسي إلى السينما عبر فيلم L’uomo che disegno Dio (“الرجل الذي يرسم الله”). ويجسد الممثل الأميركي دور محقق في هذا الفيلم الطويل الذي يحمل توقيع المخرج الإيطالي فرانكو نيرو الذي يؤدي أيضا الدور الرئيسي.

كانت “سكوتلاند يارد” فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى اعتداء جنسي ضد الممثل، زُعم أن بعضها ارتكب في منطقة لامبيث في لندن حيث يقع مسرح أولد فيك، والذي كان مديرا فنيا له بين عامي 2004 و 2015.

في بلده ، وجهت إلى كيفين سبيسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد اتُّهم في تموز/يوليو 2016 بالتحرش الجنسي بشاب يبلغ 18 عاما يعمل في حانة، بعد أن جعله يشرب الكحول.

لكن تم إسقاط هذه التهم في تموز/يوليو 2019.

في أواخر أيار/مايو، مثل سبايسي أمام قاضٍ في نيويورك خلال جلسة استماع إجرائية في دعوى مدنية رفعها الممثل أنتوني راب، وفق وثائق قضائية أميركية. وكان أنتوني راب اتهم كيفن سبايسي بمحاولة استدراجه جنسياً عندما كان مراهقا، وهو ما نفاه كيفن سبايسي وتم إسقاط الدعوى في الإجراءات الجنائية.