شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع المخرجة الشابة نسمة زعزوع فى حادث مروع على طريق السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقيت المخرجة الشابة نسمة زعزوع مصرعها في حادث سير مروع بالكيلو 109 بطريق السويس القاهرة، عن عمر يناهز 35 عاماً، حيث اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة محملة بالرمال، حيث وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الشاحنة فانحرف عن طريقه ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.



مصرع نسمة زعزوع

الراحلة نسمة زعزوع عملت في مجال الإعلام وصناعة الأفلام منذ نحو 11 عاما، حيث حصلت على ماجستير الإخراج السينمائي من مدرسة مت للأفلام بجامعة وست لندن، وقدمت 6 أفلام روائية قصيرة من تأليفها وإخراجها، و8 أفلام وثائقية.

ومن أبرز أفلام نسمة زعزوع فيلم "سيدة"، الحاصل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، وشارك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان بي بي سي للأفلام العربية بلندن، وأيضًا ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي، كما ألقت محاضرات في ورش للإخراج السينمائي، ومنها ورشة صناعة الفيلم الوثائقي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.