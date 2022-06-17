شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تؤازر محمد الحلو فى مرضه: قلوبنا معاك وبندعيلك وهتبقى زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة الكبيرة نادية مصطفى، على مؤازرة زميلها المطرب القدير محمد الحلو، فى محنة مرضه التى يمر بها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها وكل محبيه قلوبهم معه في أزمته المرضية، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويعود بسلامة الله.

وكتبت نادية، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "إن شاء الله أجر وعافية وهتبقى زى الفل وتقوم بالسلامة، أنا وكل حبايبك قلوبنا معاك وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك، ويد الله قبل يد الطبيب يا أستاذ الغناء وأخى الغالى محمد الحلو".



نادية مصطفى

وسبق أن كشف حمادة الحلو، نجل الفنان الكبير محمد الحلو، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن والده يعاني جلطات تسببت في انسداد شرايين الساق، مؤكدا أن والده سيخضع لعملية لتسليك الشرايين، نافيا إصابة الحلو بأزمة قلبية.

من جانبه، أكد الفنان محمد الحلو أنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة لفقرات الظهر وانسداد الشرايين، وليس عملية بتر في قدمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة cbc، أنه سيخضع لجراحة يوم الأحد المقبل لعلاج انسداد الشرايين، مشددا على أنه انزعج بسبب تداول أخبار تفيد ببتر قدمه، قائلا: "أنا منزعج مما كتب عني في السوشيال ميديا.. وفيه حد كلمني قال لي إن هيحصل بتر في رجلي وقُلت له مفيش الكلام ده".

وتقدم "الحلو" بالشكر لوزارة الصحة لتواصلها للاطمئنان على صحته، وأيضا وزارة الداخلية، مضيفا: "أيضا فنانين كتير كلموني يطمنوني على حالتي الصحية، منهم علي الحجار ومدحت صالح ونادية مصطفي وهاني شاكر وفوجئت بكم الحب اللي أظهره الجميع لي".