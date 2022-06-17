شقيق عادل امام يعلق على التسريب المنسوب لنجلاء فتحي.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 11:47 صباحاً - رد المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام على الجدل المثار حول وجود خلاف بين الزعيم والفنانة نجلاء فتحي؛ بعد ظهور التسجيل المسرب للأخيرة.
وأكد عصام إمام أنه لا يوجد خلاف بين شقيقه والفنانة نجلاء فتحي ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بعد انتشار تسجيل صوتي لها.
ومن جانبه، قال “عصام”: “لكن أنا معلوماتي إن العلاقة بينهم طيبة ومن فترة طويلة وزمن بعيد، وأكيد في لبس في الموضوع”.
وأضاف: “حاجة مش طبيعية مش ممكن فنانة كبيرة زي نجلاء فتحي تقول كده دون داعي”.
وكان المحامي بالنقض والخبير القانوني أيمن محفوظ، قد قرر اتخاذ أول تحرك قانوني ضد الفنانة نجلاء فتحي بعد تسريب مقطع صوتي لها، وهي تتهم الفنان عادل إمام بالفساد والإساءة إلى الشعب وغيرها من التصريحات المهينة التي تضمنها التسجيل.
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