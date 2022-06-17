“عيال نوف”.. امرأة تفرض على أبنائها نمط حـياة محفوف بـالمخاطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “نوف هي امرأة سايكوباثية، وصلت إلى مراحل متقدمة من مرضها جراء عوامل ضاغطة وظروف قاسية واجهتها، بالإضافة إلى قيود بيتها وحياتها وعائلتها منذ الطفولة”. هكذا تصف هند محمد الشخصيّة التي تقدمها في الدراما الاجتماعية التشويقية السعودية “عيال نوف”، من أعمال شاهد الأصلية، والذي يُعرض على “شاهد VIP”. تولى كتابة العمل علاء حمزة، وقاد دفة الإخراج المخرج المصري حسام علي، وتوزعت البطولة إلى جانب هند محمد بين كوكبة من الممثلين السعوديين الشباب الواعدين، منهم العنود سعود، أيدا، غازي حمد، زياد القاضي، سارة الحربي، رهف الحربي، سعيد العمري، سلطان آل متعب، خالد الشعفي، وبمشاركة سعيد قريش وأخرين..

يرصد العمل قصة نوف، المرأة القاسية والمسيطرة على أبنائها الأربعة، لكن المحبة لهم، والتي تفرض عليهم أن يعيشوا في منزل أشبه بالسجن. وقد عاشت المرأة نمط حـياة محفوف بـالأسـرار والمخاطر لأكـثر مـن ربـع قـرن، واعتادت الهروب كلما شعرت بخطر وشيك. تنقلب الأمور رأساً على عقب عندما يقدم فهد، أحد أبنائها بثاً مباشراً عن أحد الأفلام السينمائية عبر السوشال ميديا، وكان من ضمن متابعيه جارتهم صمود، التي ينتابها الفضول لمعرفة أسرار بيت الجيران والغموض الذي يحيط بحياتهم. وخلال الـبث فـي أحـد الأيـام، يحـدث أمـراً مـريـباً حينما لبى فهد نداء استغاثة أخيه ماجد مـن خـارج الغرفة، فتـرك فهـد الـبث مـفتوحـا، وهرع لنجـدة أخـيه، ويحدث بعد ذلك ما ليس في الحسبان.

هند محمد: استخدم المخرج حسام علي تقنيات جديدة وفريقه محترف

وفيما تتوقف هند محمد عند طبيعة نوف وتصفها بالمريضة السايكوباثية، تقول: “لا أبرر لهذه الشخصية إجرامها، هي أخطأت لكنني أتعاطف معها، كما أن أبناءها هم ضحايا وليسوا كذلك في الوقت نفسه”.

تعرب محمد عن اعتزازها بأن تكون جزء من هذا العمل، وتثني على “الاختيار الذكي للممثلين ومعظمهم من الوجوه الجديدة، وبالقائمين على المسلسل، الذين كانوا حريصين على كل التفاصيل، في قصة تلامس المجتمع، ليس السعودي فحسب بل كل مجتمع، ومتحمسة جداً لمتابعة الأحداث”. وتشيد بالمخرج حسام علي، واصفة إياه بواحد من أروع المخرجين الذين عملت معهم، وقد استخدم تقنيات تختلف عن جميع المخرجين، كما أن فريقه محترف”.

من “أعمال شاهد الأصلية”، يُعرض مسلسل “عيال نوف” اعتباراً من 19 يونيو على “شاهد VIP.