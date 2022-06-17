شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأسطى حسن.. موقف محرج لـ زوزو ماضى "خطافة الرجالة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانا يقع الناس فى بعض المواقف المحرجة الخارجة عن إرادتهم، ولا يعرفون كيف يتصرفون فيها ، وفى حياة كل منا عدد من هذه المواقف التى لا ينساها. وكثيرا ما وقع نجوم الفن فى بعض المواقف المحرجة بسبب عملهم أو بعض أدوارهم أو لأى أسباب أخرى خارجة عن إرادتهم، وظلت هذه المواقف عالقة بأذهانهم دائما.

ومن هؤلاء النجوم الفنانة زوزو ماضى التى أوقعتها طبيعة الأدوار التى كانت تقوم بها فى العديد من المواقف المحرجة، حيث حصرها المخرجون فى شبابها بأدوار الزوجة الخائنة والمتسلطة أو خطافة الرجالة.

وفى حوار نادر كشفت زوزو ماضى عن بعض هذه المواقف ومنها عندما حضرت ذات مرة حفلة خيرية وكانت تجلس بالقرب من مائدة تضم عددا من السيدات والرجال.

وأشارت زوزو ماضى إلى أن مذيع الحفل قدم الفنانة هدى سلطان التى تطوعت بالغناء فى الحفل، ووقتها كان فيلم الاسطى حسن الذى تشارك فى بطولته هدى سلطان وفريد شوقى وزوزو ماضى قد عرض بالسينما، حيث كانت تقوم فيه زوزو ماضي بدور زوجة خائنة خطفت الاسطى حسن الذى جسد شخصيته وحش الشاشة من زوجته فى الفيلم والتى قامت بدورها الفنانة هدى سلطان.

وأوضحت زوزو ماضى أنه بمجرد أن ذكر المذيع اسم هدى سلطان بدأت السيدات والرجال فى المائدة المجاورة لها يتحدثون عن الفيلم ، ويبدون إعجابهم به، ولكنهم جميعا أخذوا ينتقدون شخصية خطافة الرجالة التى قامت بها زوزو ماضى ويصبون كراهيتهم ولعناتهم عليها ويتبارون فى سبها، وهى تستمع إلى كل هذه الشتائم حتى شعرت بالغيظ والغضب، وأرادت أن تضع حدا لسيل الشتائم ، فقامت من مكانها واتجهت نحو مائدة الرجال والسيدات الذين يشتمونها.

وما إن وقفت أمامهم حتى ألقت عليهم التحية وقدمت نفسها إليهم قائلة: أنا زوزو ماضى " ، وهى تظن أنها فاجأتهم ، ولكن كانت المفاجأة حين ردوا جميعا وفى صوت واحد قائلين : "طيب مااحنا عارفين"، وقالت زوزو ماضى أنها شعرت وقتها أنه صب فوق رأسها دشا باردا من شدة الإحراج.