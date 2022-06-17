شكرا لقرائتكم خبر عن مرة فى بريطانيا ومرة بأمريكا.. توم كروز يحتفل بعيد ميلاده الـ60 بطريقة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان العالمى توم كروز للاحتفال بعيد ميلاده الـ 60 بإقامة حفلان متسمان بالفخامة، وليس واحد فقط، فحسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطاني، نجم هوليوود البالغ من العمر 59 عامًا سيقوم حفل في بريطانيا وبعد ذلك بأيام قليلة سوف يسافر إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة للاحتفال مع أصدقائه في حفل أخر بأمريكا.



تقرير ديلى ميل

وحسب التقرير ستكون قائمة الضيوف من كلاس A أمثال ديفيد بيكهام والأمير وليام، وأخبر مصدر الديلي ميل قائلا:"في بريطانيا، ستكون قائمة الدعوة عبارة عن الدائرة المقربةأمثال ديفيد بيكهام وجيمس كوردن ونجمه سيمون بيج"، وسيكون هناك ايضا الكثير من الفريق الذي عمل معه في"المهمة المستحيلة" و Top Gun لأنهم أصبحوا أقرب أصدقائه.

وتوم كروز لديه أيضًا علاقة جيدة مع الأمير ويليام هذه الأيام، فمن المحتمل أن يحضر الحفل، وستتم دعوته لكن حضوره سيعتمد بشكل كبير على التزامات العائلة المالكة.



توم كروز والامير وليام

ومؤخرا، كشفت تقارير أجنبية عن انفصال النجم العالمى توم كروز عن صديقته هايلى أتويل بشكل نهائي مؤخراً، بعدما تردد الأمر أكثر من مرة دون تأكيد رسمي من أياً منهما، إلا أن تقرير لموقع الديلي ميل مؤخراً أكد الأمر رغم وجود هايلى في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick حيث قرروا أنهم "أفضل كأصدقاء''.

وأضاف التقرير أن تواجد هايلى كان لدعم توم كروز التي باتت تعتبره مجرد صديق فقط، مثلما هو الحال مع الممثل العالمي الذى يعيش انتعاشه فنية كبيرة بفضل مجموعة من الأعمال الذى يقوم ببطولتها حالياً، وآخرها Top Gun، أيضاً أكد موقع The Sun أن هذا الانفصال لا يعد الأول إذ سبق وانفصلا فى وقت سابق من عام 2020.