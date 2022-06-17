شكرا لقرائتكم خبر عن قرايب نسايب .. نجوم جمعتهم علاقات نسب .. فريد شوقى ناسب فوزى وعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى المجتمعات والفئات والوظائف المختلفة يرتبط الناس بعلاقات نسب بحكم العشرة الطويلة وكثرة التعامل ، وفى الوسط الفنى جمعت العديد من النجوم علاقات نسب وزواج ، وإن كان الكثير من هذه العلاقات لم يستمر.

وفى الزمن الماضى والحاضر سنجد الكثير من هذه العلاقات التى جمعت نجوم الزمن الجميل ونجوم العصر الحالى.

وكان من بين النجوم الذين جمعتهم علاقة نسب قديما الموسيقار الكبير فريد الأطرش والفنان أحمد سالم ، حيث تزوج الأخير من الفنانة أسمهان ، كما سبق لاسمهان وتزوجت من المطرب فايد محمد فايد لتتمكن من الحصول على الجنسية المصرية واشترطت عليه أن يطلقها إذا لم تحصل على الجنسية وعندما رفضت السلطات المصرية طلبها وفى فايد بوعده وطلقها.

كما كان من بين النجوم الذين جمعتهم علاقة نسب الفنان محمد فوزى ووحش الشاشة فريد شوقى حيث تزوج وحش الشاشة من الفنانة الكبيرة هدى سلطان أخت فوزى واستمر زواجهما لمدة 15عاما وأنجب منها ابنتيه ناهد ومها وكانت من أشهر الزيجات فى الوسط الفنى.

فيما تزوجت رانيا فريد شوقى ابنة وحش الشاشة فى بداية حياتها من عاطف عوض ابن الفنان الكوميدى محمد عوض ليصبح عوض ووحش الشاشة فريد شوقى نسايب لفترة من الزمن.

وكان من أشهر علاقات النسب فى الوسط الفنى العلاقة التى جمعت الزعيم عادل إمام والفنان مصطفى متولى ، حيث تزوج متولى من إيمان شقيقة الزعيم وأنجب منها 3 أبناء واحترف ابنه عمر التمثيل.

كما تزوج الهضبة عمرو دياب فى بداية مشواره الفنى بالفنانة شيرين رضا ابنة الفنان الكبير محمود رضا مؤسس فرقة رضا وأنجب منها ابنته نور وانفصل بعد 3 سنوات من الزواج.

وجمعت علاقة النسب بين الفنان الكبير محمود ياسين والفنان محمد رياض الذى تزوج من رانيا محمود ياسين.

كا جمعت الفنان الكبير وصاروخ الكوميديا سمير غانم علاقة نسب بكل من الفنان حسن الرداد والإعلامى رامى رضوان ، حيث تزوج الرداد من إيمى سمير غانم وتزوج رضوان من دنيا سمير غانم.

كما تزوج الفنان كمال أبو رية من الفنانة ماجدة زكى شقيقة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، وجمعت علاقة النسب الفنان أمير كرارة والفنان أحمد صلاح حسنى، حيث تزوج كرارة من شقيقته هند صلاح حسنى