شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يجسد والد أحمد رزق فى "حرب الجبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم القدير صلاح عبد الله لـ ”الخليج 365”، إن صناع مسلسل "حرب الجبالى"، تواصلوا معه ولكنه لم يوقع حتى الآن بشكل رسمى، مؤكدا أنه متحمس للغاية للمشاركة فى هذا المسلسل، وأوضح عبد الله أن الدور المعروض عليه هو دور والد أحمد رزق ضمن أحداث المسلسل، وهو ما سيجعل هناك لقاءات كثيرة بينهما وهو مايسعد به عبد الله على حد قوله.

كان النجم أحمد رزق قد بدأ التحضيرات الأولية منذ عدة أيام لمسلسله الجديد "حرب الجبالى"، المقرر أن يعرض على 3 أجزاء، وكل جزء يضم 15 حلقة، من إخراج محمد أسامة، حيث من المقرر أن يتم تصويره الفترة المقبلة، للعرض على أحد المنصات بالتزامن مع عرضة على شاشة التليفزيون.

"حرب الجبالى" يضم عددًا من الجراندات الموهوبين في البطولة، حيث يشارك النجم الكبير رياض الخولى ويقدم شخصية محورية في أحداث العمل، كما تشارك الفنانة القديرة سوسن بدر بشخصية جديدة لم تقدمها من قبل

ويعمل صناع المسلسل حالياً على بناء الديكورات المخصصة للمسلسل، فيما تمضى الجهة المنتجة للمضى في التعاقد مع الفنانين المشاركين، حيث يضم المسلسل عدداً كبيراً من الفنانين، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه حول عائلة الجبالى.

يشار إلى أن النجم أحمد رزق، ينتظر بدء تصوير مسلسله الجديد "لام شمسية" مع النجمة منى زكى، والمقررعرضه رمضان المقبل، والذى تأجل العام الماضى بسبب فيروس كورونا، من تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوى.