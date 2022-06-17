شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وسعد لمجرد يحييان حفلاً غنائيًا بموسم جدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة اللبنانية إليسا والمطرب المغربى سعد لمجرد مساء اليوم الجمعة 17 يونيو حفلا غنائيا فى موسم جدة المقام بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح أغنيتهما "من أول دقيقة" بعدما تخطت الـ 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال شهر.

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكيه .