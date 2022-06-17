شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة وشخصيات أبطال فيلم "مغامرات كوكو" بعد انتهاء تصويره (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير آخر مشاهد فيلم "مغامرات كوكو" بأحد استديوهات الهرم، وذلك بعدما انطلق تصويره قبل شهرين وتوقف خلال شهر رمضان بسبب انشغال معظم أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، ومن المقرر أن يعمل فاروق على عمليات المونتاج والانتهاء منها في أقرب وقت تمهيداً لطرح الفيلم في دور العرض.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يذكر أن خالد الصاوى وبيومى فؤاد اجتمعا في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 3" حيث قدم الصاوى شخصية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر، وبيومى جسد شخصية القيادى الاخوانى الآخر سعد الكتاتنى، وشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.



بيومى فؤاد واوس اوس



خالد الصاوي



شيرين رضا



بيومى فؤاد والمخرج اسماعيل فاروق واوس اوس



ابطال فيلم مغامرات كوكو



خالد الصاوى فى تصوير فيلم مغامرات كوكو



جانب من تصوير فيلم مغامرات كوكو



شيرين رضا واوس اوس



شيرين رضا وبيومى فؤاد واوس اوس



خالد الصاوى وايهاب فهمى



شيرين رضا فى فيلم مغامرات كوكو