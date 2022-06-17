شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تنضم لأبطال مسلسل "مهب الريح" أمام هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نهى عابدين على المشاركة فى بطولة مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، والعمل بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل إخراج أحمد خالد موسى ومقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسجل "مهب الريح" التعاون الثانى بين نهى عابدين وهند صبرى بعد مسلسل "حلاوة الدنيا" الذى تم عرضه عام 2017 وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته ظافر العابدين، حنان مطاوع، هانى عادل، أنوشكا، مصطفى فهمى، أنوشكا، أحمد حاتم، سلمى أبو ضيف، عايدة رياض، ياسمين غيث وإخراج حسين المنباوى.

وانتهت نهى عابدين مؤخراً من تصوير مسلسل "آخر دور" المكون من 12 والمقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية، والعمل بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقى مثير.