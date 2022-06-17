شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين: الأزمات الصحية التى ألمت بنا وطدت من علاقتى أنا وجاستن بيبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عارضة الأزياء هايلي بالدوين إنها وزوجها جاستن بيبر "أقرب من أي وقت مضى" بسبب الأزمات الصحية التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " insider".

وصرحت هايلى خلال ظهورها في برنامج "Live With Kelly and Ryan" قائلة:" الميزة الوحيدة التي استطعنا تحقيقها من الأزمات الصحية التي تعرضت لها، ومن ثم تعرض لها جاستن هي أن الأمر جعلنا نقترب من بعضنا البعض أكثر".

وأكملت هايلى حديثها قائلة :"نمر بما حدث سويا، وفكرة أننا ندعم بعضنا البعض طوال الوقت، ساعدنا على التقرب ن بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى".

وأنهت هايلى حديثها قائلة:" المرض يفرض عليك بطريقة ما أن تكون صريحًا بشأن ما يحدث حتى يفهم من حولك ما تمر به، وبالتالي أعتقد أن وجودنا لـ بعضنا البعض ساعدنا في فهم عدة أمور حياتية، كنا لا نفكر بها، وهذا ساعدنا على اكتشاف جوانب جدبدة".

دخلت هايلي المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية صغيرة ناجمة عن جلطة دموية في دماغها في مارس الماضى، وخلال الأسبوع الماضى كشف جاستن على وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابته بمتلازمة رامزي هانت، وهي مضاعفة نادرة لعدوى فيروسية أصابت نصف وجهه بالشلل المؤقت.