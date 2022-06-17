شكرا لقرائتكم خبر عن "بووووم".. أحدث أغانى المطربة هدى بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بوووم"، كلمات وليد عبد الجليل، وتوزيع مصطفى غانم، وألحان محمد مصطفى، ميكس ماسترمحمد جودة، وتواصل هدى تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ليتم طرحها بمجرد الإنتهاء من تصويرها على الفور.

كانت المطربة الشعبية هدى عنتر قد حلت ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدثت هدى عن بدايتها الفنية، وكيف جاءت بالمصادفة، وكيف بدأت مشوارها فى الغناء، كما كشفت هدى عن المعوقات التي تواجهها خلال مشوارها الفنى.

وطرحت مؤخرا المطربة هدى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جامدة" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عصام شعبان وتوزيع مصطفى أبو عبير وإخراج كريم الغمرى.

وكانت هدى قد طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية التي حملت اسم "صاحبة العروسة"، وذلك عبر يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج سيد عارف.

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".