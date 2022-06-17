“اللي مابيحبها مابيحبّ حدا واللي بيحبها بيحب كلّ شي”… ما هو هذا الشيء حسب اصالة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 03:50 صباحاً - اثارت الفنانة السورية اصالة نصري جدلا بين متابعيها على احد شبكات التواصل الاجتماعي بعد تغريدة تحدثت خلالها عن اهمية الموسيقى في حياة الناس.

وقالت اصالة في تغريدتها: “اللي مابيحبّ الموسيقى مابيحبّ حدا واللي بيحبها بيحب كلّ شي .. الله يعزّها ويحميها ويحفظها من كلّ سوء”.

وقد اثارت تغريدة اصالة جدلا بين متابعيها بين موافق ومعترض حيث كتب احدهم “استغفرالله كلنا نسمع اغاني ونحبها بس ماتوصل ندعي لها !! ياليت ياصالة تكونين بس مغنيه وبدون تواصل اجتماعي نفس ابو نورة لازم تجيبون العيد”.

بينما قالت اخرى: “صولا حبيبي تفلسفي زي ماتحبين كلامك حِكم ودرر، وادعي للي تبين بكيفك بعد ،والألبوم خذي راحتك بالوقت اللي تشوفينه مناسب”.